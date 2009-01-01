Bayülgen Roma'da evlendi

Ünlü şovmen Okan Bayülgen 2008'in son gününde evlendi. Reklamcı Şirin Ediger ile bir süredir birlikte olan Bayülgen, üç evliliğin ardından dördüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikahları Roma'da kıyıldı. 30 Aralık günü aileleriyle birlikte Roma'ya giden çiftin nikahı dün öğle saatlerinde kıyıldı. Bugüne kadar hiç görmedikleri Roma'nın çok romantik bir şehir olduklarına inandıkları için nikahı burada yapmaya karar verdiklerini açıklayan çift, yeni yılda bebek sahibi de olmaya hazırlanıyor. Şirin Ediger dört haftalık hamile. Bayülgen beraberlikleri başladıktan kısa bir süre sonra 'Daha önce bu işi üç kere yapmış bir insanım ama yıllar sonra Şirin'de bu duyguyu yeniden yakaladım' diyerek evlilik sinyalini vermişti.