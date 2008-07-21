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Bayülgen, Erbil'e küfretti

Okan Bayülgen, yapımcısı olduğu 'Gülben Ergen'le Sürpriz' programına katılmayan Erbil'e kameralar önünde küfretti

21 Temmuz 2008 03:00

Okan Bayülgen, yapımcısı olduğu 'Gülben Ergen'le Sürpriz' programına katılmayan Mehmet Ali Erbil'e kameralar önünde küfretti.

Okan Bayülgen, yapımcısı olduğu programa kızdığı için çıkmayan Mehmet Ali Erbil'e resmen küfretti. Erbil ile ilgili sorulara sinirlenen Bayülgen, ağıza alınmayacak cümleler sarf etti.

Ekranın iki ünlü ismi Bayülgen ile Erbil arasındaki soğuk savaş sürüyor. Bir süre önce Bayülgen'in yapımcılığını üstlendiği 'Gülben Ergen'le Sürpriz' programına, adı Hüsnü Şenlendirici'den sonra yazıldığı için çıkmayan Erbil, Bayülgen'i fena hâlde kızdırmıştı. Aradan geçen zaman zarfında Gülben Ergen, eşiyle samimi olduğu için Erbil'e zeytin dalı uzatıp, barışmıştı. Bayülgen ise, hâlâ küskün.

Önceki akşam Taksim'de objektiflere yakalanan Bayülgen, Erbil hatırlatılınca çılgına döndü ve kavgada dahi söylenmeyecek sözlere imza attı. Erbil'in açıklamalarına kızdığı anlaşılan Bayülgen, "S...gitsin" dedi.

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