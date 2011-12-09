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Bayülgen: Bayram'da Ajda'nın elini öperim

Okan Bayülgen Kral Çıplak programında Ajda Pekkan'ı kızdıracak sözler kuulandı. Bayülgen, 'Güzelliğini Photoshop'a borçlu. Benim de onun rötuşçusuna gidesim

09 Aralık 2011 02:00


T24 - Okan Bayülgen Kral Çıplak programında Ajda Pekkan'ı kızdıracak sözler kuulandı. Bayülgen, 'Güzelliğini Photoshop'a borçlu. Benim de onun rötuşçusuna gidesim var' dedi.

Okan, Süperstar'a verdi veriştirdi

Okan Bayülgen, önceki akşam Kral Çıplak programında “Süperstar çıplak” dedi! Bayülgen, programda konuğu ‘Dizüstü Edebiyat’ yazarı Pucca’ya, “Türkiye’de güzel popçu var mı?” diye sordu. Pucca’nın, “Ajda Pekkan güzel” cevabı üzerine ünlü şovmen, 66 yaşındaki Süperstar’ın güzelliğiyle ilgili şunları söyledi:


60 santimlik bacakları var

HaberTütk'te yer alan habere göre, ünlü şovmen, “Türkiye’de güzel popçu yok. Ben Ajda Pekkan’ın bayramda elini öpmeye gitmek isterim. Aslında onun retouch’çısına (rötuşçu) gidesim var. 60 santimlik bacaklarını nasıl iki katına çıkarıyor?” Pekkan’ın fotoğraflarında aşırı derecede photoshop kullanıldığını ima eden Bayülgen, Süperstar’ın güzelliğini de fotoğraf hilelerine bağladı.


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