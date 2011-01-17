Bayülgen: Bana ırkçı diyenlere özür dileteceğim

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“Disko Kralı”nda Karabükspor’un golcü oyuncusu Emmanuel Emenike için “Bu da tekneyle gelen arkadaşlardan mı?” diyen Okan Bayülgen, kötü bir niyetinin olmadığını ve siyahi renkte ya da Afrika kökenli olmakta bir sorun olmadığını söyledi.Irkçılık yaptığı eleştirilerine tepki gösteren Okan Bayülgen, şunları söyledi:“Ülkemde mülteci olmak ayıp ya da aşağılık bir şey değildir. İnsanlarla Arap ya da mülteci diye dalga geçmeyiz. Burası onlara kucak açan insanların ülkesidir. Ülkemde siyahi renkte ya da Afrika kökenli olmakta da bir sorun yoktur. Bu ülkede hiç kimse bilerek ya da bilmeyerek ırkçı yaklaşımda bulunamaz. Sizi mülteci sözüyle aşağılayamaz...Kötü bir niyetim yoktu. Kuzey Afrika’dan kız sevdim, mültecilik için en çok bağıran bendim. Bu güzel ten rengine adanmış yüzlerce fotoğraf çektim... Sizden ve Karabük taraftarından bir süre kafanızı bozduğum için özür dilerim. Irkçılık ve mültecilik konusunda özür dilemeyeceğim. Ayrıca bana ırkçı diyenlere özür dileteceğim.”