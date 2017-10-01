Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xxx), Özgür Fatih Kalaycı (xxx), Caner Kurt (xxx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xxx)- Miraç(xxx), Erdinç (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa Eskihellaç (xxx) (Dk.82 Murat x), Sefa (xx) (Dk.72 Raif xxx) Nurullah (xxx), Hakan (xxx), Emre (xxx), Taha (xxx), Ali Kemal (xxx) (Dk.88 Mahmut Emin)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx)- Hakan Akbaş (x), Dursun (xx), Anıl (xx), Hakan Akman (xx), Murat (x) (Dk.66 Hayrullah x), Umut (x) (Dk.19 Safa xx), Mehmet Ali (xx), Fatih (xx), Göksel (x) (Dk.73 Tolgahan x), Gökhan Cingirt (xx)
GOLLER: Dk.18 Erdinç (Penaltı), Dk.90 Raif (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Miraç, Emre, Sefa (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Hakan Akman, Göksel (Sultanbeyli Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.15 Hakan Akbaş (Sultanbeyli)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 6’ncı hafta mücadelesinde Baysal İnşaat Düzyurtspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18’inci dakikada Erdinç penaltıdan ve 90’ıncı dakikada Raif kaydetti.