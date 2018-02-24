Baysal İnşaat Düzyurtspor - Utaş Uşakspor: 0-5

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mikail Can (xx), Mesut Hakalmaz (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (x), Murat (x)(Dk.59 Mahmut Emin x), Miraç (xx), Taşkın (x), Sami Emirhan (x), Nurullah (x)(Dk.79 Yücel x), Hakan (x), Emre (x), Taha (x), Ali Kemal (x)(Dk.80 Necati x), Samet (x)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Emrah (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xxx), Halil İbrahim (xxxx), Şahin (xx)(Dk.75 Hasan x), Ekrem (xx)(Dk.77 İbrahim x), Tayfur Emre (xx)(Dk.53 Selçuk xx), Oğuzhan (xxx), Levent (xxx), Fatih (xxx)

GOLLER: Dk.6 Levent, Dk.17 Nurettin, Dk.33-74 Halil İbrahim, Dk.55 Fatih (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Nurullah (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Kerem, Hasan (Utaş Uşakspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Baysal inşaat Düzyurtspor, 24’üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor’a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Levent, 17’de Nurettin, 33 ve 74’te Halil İbrahim, 55’te ise Fatih kaydetti.