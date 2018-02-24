T24 LogoT24 Logo
Spor

Baysal İnşaat Düzyurtspor - Utaş Uşakspor: 0-5

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mikail Can (xx), Mesut Hakalmaz (xx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (x), Murat (x)(Dk

24 Şubat 2018 18:16

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mikail Can (xx), Mesut Hakalmaz (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (x), Murat (x)(Dk.59 Mahmut Emin x), Miraç (xx), Taşkın (x), Sami Emirhan (x), Nurullah (x)(Dk.79 Yücel x), Hakan (x), Emre (x), Taha (x), Ali Kemal (x)(Dk.80 Necati x), Samet (x)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Emrah (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xxx), Halil İbrahim (xxxx), Şahin (xx)(Dk.75 Hasan x), Ekrem (xx)(Dk.77 İbrahim x), Tayfur Emre (xx)(Dk.53 Selçuk xx), Oğuzhan (xxx), Levent (xxx), Fatih (xxx)
GOLLER: Dk.6 Levent, Dk.17 Nurettin, Dk.33-74 Halil İbrahim, Dk.55 Fatih (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Nurullah (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Kerem, Hasan (Utaş Uşakspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Baysal inşaat Düzyurtspor, 24’üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor’a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Levent, 17’de Nurettin, 33 ve 74’te Halil İbrahim, 55’te ise Fatih kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZONDHA STAT Ahmet SuatEfe TanrıverdiMikail CanMesut HakalmazDÜZYURTSPOR KemalMuratMahmut EminMiraçTaşkınSami EmirhanNurullahYücelHakanEmreTahaAli KemalNecatiSametUŞAKSPOR ErsinEmrahKerem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24