Bayrampaşa'daki taksici cinayetinin zanlısı yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’da öldürülen taksi şoförü Nihat Elçi’nin cinayet şüphelisi Mehmet A. Ankara’da yakalandı. Mehmet A.’nın eniştesini öldürmeyi planladığı bu nedenle de internet üzerinden 3 bin liraya silah aldığı geriye tanık bırakmamak için taksici Nihat Elçi’yi öldürdüğü ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Bayrampaşa’da 27 Kasım’da taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili çalışma sürdürürken katil şüphelisi Mehmet A., kaçtığı Ankara’da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri tarafından eniştesi Z.K. ile birlikte bir market içerisinde aracına doğru giderken yakalandı.

Silahı internetten almış

Yakalanan Mehmet A. ifadesinde eski eniştesi M.K.’nin ablasını terk ettiğini, ablası üzerine borç bıraktığını belirterek, “Eski eniştemi öldürmeyi planladım. Bunun için internet üzerinde 3 bin lira karşılığında bir tabanca, iki şarjör satın aldım. Olay günü Bakırköy İncirli Caddesinde taksiye bindim. Bu taksiyle Merter yakınlarına kadar gittim. Buradan başka bir ticari taksiye bindim. Cevizlibağ civarında bindiğim ticari taksi seyir halindeyken planladığım gibi taksi şoförünü öldürdüm, bagaja koydum. Sonra eniştem M.K.’yı öldürmek için Kadıköy’de inşaat şirketine gitmeyi planladım ama kaza yaptım. Panikleyince araçtan inerek yaya olarak kaçtım” dediği öğrenildi.