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Bayrampaşa'daki AVM'de bombalı saldırı hazırlığı; Tutuklanan 4 DEAŞ'lı cezaevine konuldu

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa'daki bir AVM'ye bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan DEAŞ üyesi 4 kişi, Metris Cezaevine konuldu

11 Kasım 2017 14:18

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa\'daki bir AVM\'ye bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan DEAŞ üyesi 4 kişi, Metris Cezaevine konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na gönderilen 4 şüpheli,  \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklandı.  4 şüpheli, dün akşam Metris Cezaevi\'ne getirildi. Polis minibüsüyle getirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında cezevine konuldu.

BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

Savcılığın sevk yazısında, DEAŞ adına İstanbul\'da büyük bir eylem hazırlığı içinde olan 4 şüphelinin, 27 Ekim tarihinde Bayrampaşa\'da bulunan ve İstanbul\'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM\'nin emanet dolabına imal ettikleri bombayı sakladıkları, bir gün sonra da bu kez söz konusu AVM\'ye bomba yüklü motosiklet ve araçla geldikleri ancak eylemi gerçekleştiremeden polislerin yaptıkları operasyon sonucu yakalandıkları anlatıldı.

 

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