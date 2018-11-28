Bayrampaşa'da taksi şoförüne silahlı saldırı

Bayrampaşa'da turkuaz taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa'ya getirip bıraktı. Burada bir kişi müşteri gibi Elçi'nin aracına bindi.



Araçla bir süre yolculuk yapan şüpheli silahını çıkararak taksi şoförü Elçi'nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan saldırı anı taksideki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.