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Bayrampaşa'da patlatılan bomba TNT çıktı

Yapılan ilk inceleme sonuncunda bombanın 1 kilogram ağırlığında TNT olduğu tespit edildi

02 Aralık 2015 21:36

İstanbul Bayrampaşa Kadife Kavşağı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait servis aracının geçişi sırasında önceki akşam patlatılan bombanın TNT olduğu belirlendi

Biri metroda diğeri olay yerinden geçen otomobilde bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı saldırının ardından Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şube müdürlüklerine bağlı uzman polisler, bombanın türü ve tipinin belirlenmesi için bulunan tüm parçaları mercek altına aldı.

Yapılan ilk inceleme sonuncunda bombanın 1 kilogram ağırlığında TNT olduğu tespit edildi. Polis, eylemi gerçekleştiren saldırgan ya da saldırganları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan patlamanın şiddetiyle parçalanan bariyerler dün yenilendi.

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