Bayrampaşa'da park yeri kavgası: 3 ölü 2 yaralı

T24 - Bayrampaşa'da iki işyerinin çalışanları arasında park yeri yüzünden çıktığı belirtilen bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Olay, Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 129 numara önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rumeli Şarküteri adlı işyeri sahiplerinden Muharrem Hacıoğlu (57), cadde üzerinde bulunan Zengin Gayrimenkul önüne minibüsünü park etmek istedi. Gayrimenkul çalışanları ile şarküteri çalışanları arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki taraf arasındaki bıçaklı kavgada, Rumeli Şarküteri sahipleri Muharrem Hacıoğlu, ağabeyi Hüseyin Hacıoğlu (59) ve oğlu Melih Hacıoğlu (30) ile karşı taraftan Ramazan Turan ve Bekir Turan yaralandı. Cadde kan gölüne dönerken yaralılar ilk olarak olay yeri yakınındaki Özel Şafak Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin Hacıoğlu Şafak Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Ramazan Turan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bekir Turan da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan ve Bekir Turan, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kavgada hafif şekilde yaralanan Hüseyin ve Melih Hacıoğlu ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Hüseyin ve Melih Hacıoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay sonrası cadde adeta kan gölüne döndü. Yoldaki kan, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizlendi. Kavga sırasında Ramazan Turan'a ait olduğu belirtilen otomobil de zarar gördü. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, iki grup arasındaki olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı. İki işyeri sahipleri arasında önceden de husumet olduğu iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





