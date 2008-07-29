Bayrampaşa'da İstanbul fotoğrafları

Kapatılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen Bayrampaşa Cezaevi’nde, "360 Derece Panoramik İstanbul Fotoğrafları Sergisi" açıldı. Cezaevindeki spor salonunda, reklam fotoğrafçısı Tacettin Ulaş’ın çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erman Tuncer yaptı.



Açılışta konuşan Tuncer, mekanın önemli olaylara tanıklık ettiğini, birçok ünlünün burada yaşanmışlıkları bulunduğunu söyledi.



Adalet Bakanlığının kent merkezindeki cezaevlerinin şehir dışına çıkarılması kararı kapsamında Bayrampaşa Cezaevinin belediyeye tahsis edildiğini anımsatan Tuncer, belediye olarak cezaevini kültür faaliyetlerinin yapılacağı mekan haline getirmeyi amaçladıklarını anlattı.



Ülke tanıtımındaki yetersizliğe işaret eden Tuncer, İstanbul gibi bir tarihi kentin bile dünyaya tanıtılamadığını söyledi.



20 yıldır fotoğrafla uğraşıyor



Fotoğraf sanatçısı Ulaş’ın, İstanbul’un tarihi ve kültür mekanlarını konu alan sergisinin böyle bir mekanda yapılmasının anlamlı olduğunu kaydeden Tuncer, kentin tarihi mekanlarının usta bir fotoğrafçının elinde teknolojiyle birleşmesiyle mükemmel bir ürünün ortaya çıktığını ifade etti.



20 yıldır fotoğrafla uğraşan Ulaş, İstanbul’u daha farklı ve anlamlı fotoğraflayabilme kaygısıyla böyle bir sergiyi hazırladığını belirtti.



Sergilenen çalışmalarında, 360 derece panoramik fotoğraf çekim tekniğini kullandığını, söz konusu teknikte, fotoğraf çekilen mekanın her yönünün fotoğrafa yansıtıldığını anlatan Ulaş, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını çekmeye çalıştığını dile getirdi.



Bu şekilde İstanbul’un güzelliğini ortaya çıkarmaya gayret ettiğini vurgulayan Ulaş, serginin düzenlendiği mekanın da çok anlamlı olduğunu, cezaevinin kapatılmasından sonraki ilk sergiyi düzenlemekten gurur duyduğunu anlattı.



Açılışın ardından Ulaş, fotoğraflar hakkında davetlilere bilgi verdi.



Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Cami, Beyazıt, Çemberlitaş, Taksim meydanları, Topkapı Sarayı, Fener Rum Patrikhanesi, İş Bankası Müzesi, Sirkeci Tren İstasyonu gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarının yansıtıldığı 29 fotoğraftan oluşan sergi, 6 Ağustosa kadar açık kalacak.



