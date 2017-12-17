İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis harekete geçti. Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki kişiler gözaltına alındı. Öte yandan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)