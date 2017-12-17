T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı

Yaralı polis Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

17 Aralık 2017 03:42

İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı.  Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis harekete geçti. Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki kişiler gözaltına alındı. Öte yandan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

ETİKETLER

bayrampaşapolisyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24