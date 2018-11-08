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BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NDA KADIN POLİS MEMURUNUN İNTİHAR GİRİŞİMİ

  Haber-Kamera:Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu

08 Kasım 2018 16:24

 

Haber-Kamera:Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Bir kadın polis memurunun beylik tabancasıyla başına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaymakamlıktan görüntü
-Polislerin Kaymakamlığa girişi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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