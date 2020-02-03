Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.</p>\n<p>Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/02/1580727036195-hjhkjhjkhjkjh.jpg" alt width="600" height="338" /></p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>