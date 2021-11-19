Bayrampaşa'da iş cinayeti: Üzerine forklift devrilmesi sonucu 21 yaşındaki Umut hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da kullandığı forklift üzerine devrilen Umut Ahi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa, Mega Center'da meydana geldi. Forklift operatörü Umut Ahi (21) yük taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Forklift, Umut Ahi'nin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Umut Ahi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla forkliftin altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Umut Ahi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.