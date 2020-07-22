Bayrampaşa'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<p class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bayrampasada-iki-grup-arasinda-silahli-catisma-cikti-1753289" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. (İHA)</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>