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Yaşam

Bayrampaşa'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

22 Temmuz 2020 16:26

İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

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