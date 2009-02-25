Bayrampaşa Cezaevi dünyaya açılıyor

İsyanlar, firarlar, ölüm oruçlarıyla adından söz ettiren Bayrampaşa Cezaevi, 35 projenin yenilediği yüzüyle hizmete giriyor.



Bayrampaşa'da 5 yıl içinde gerçekleştirilen 35 büyük projenin toplu açılışı, 27 Şubat'ta Bayrampaşa Cezaevi'nin duvarının yıkılmasıyla başlayacak.



Bayrampaşa Cezaevi duvarının yıkılmasıyla başlayacak ve daha sonra içeride devam edecek olan toplu açılış töreninde, Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içerisinde ilçeye kazandırılan 35 büyük proje de kamuoyuna tanıtılacak.



Toplu açılışta, Bayrampaşa'nın değişim ve gelişimine önemli katkılar sağlayacak vizyon projeler ile halkta kentlilik bilinci oluşumunu destekleyecek projeler anlatılacak. Projeler sosyal tesisler, kültür merkezleri, eğitim merkezleri, spor alanları, parklar, kavşaklar, yollar, taksi durakları ve otoparklar gibi önemli çalışmalardan oluşuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cezaevi çevresi yol projelendirme çalışmaları kapsamında da Bayrampaşa Cezaevi'nin 400 metre uzunluğundaki yüksek duvarlarının yıkılmasıyla birlikte Kenar Caddesi genişletilecek ve o bölgede yaşanan trafik sorunu çözülecek.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge de yazılı açıklamasında, isyanlar, firarlar, ölüm oruçları ve daha pek çok olumsuzluklarıyla 40 yılı aşkın süre adından söz ettiren Bayrampaşa Cezaevi'nin kapısına kilit vurulmasının ardından, ilçedeki değişimin gün yüzüne çıkmaya başladığını belirtti. Bürge, cezaevinin etrafını saran yüksek duvarların adeta geçilmesi zor bir kale gibi Bayrampaşa'yı sardığını, bu duvarların yıkılmasıyla birlikte Bayrampaşa'nın dünyaya açılacağını kaydetti.

