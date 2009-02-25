T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayrampaşa Cezaevi dünyaya açılıyor

İsyanlar, firarlar, ölüm oruçlarıyla adından söz ettiren Bayrampaşa Cezaevi, 35 projenin yenilediği yüzüyle hizmete giriyor.

25 Şubat 2009 02:00

İsyanlar, firarlar, ölüm oruçlarıyla adından söz ettiren Bayrampaşa Cezaevi, 35 projenin yenilediği yüzüyle hizmete giriyor.

Bayrampaşa'da 5 yıl içinde gerçekleştirilen 35 büyük projenin toplu açılışı, 27 Şubat'ta Bayrampaşa Cezaevi'nin duvarının yıkılmasıyla başlayacak.

Bayrampaşa Cezaevi duvarının yıkılmasıyla başlayacak ve daha sonra içeride devam edecek olan toplu açılış töreninde, Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içerisinde ilçeye kazandırılan 35 büyük proje de kamuoyuna tanıtılacak.

Toplu açılışta, Bayrampaşa'nın değişim ve gelişimine önemli katkılar sağlayacak vizyon projeler ile halkta kentlilik bilinci oluşumunu destekleyecek projeler anlatılacak. Projeler sosyal tesisler, kültür merkezleri, eğitim merkezleri, spor alanları, parklar, kavşaklar, yollar, taksi durakları ve otoparklar gibi önemli çalışmalardan oluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cezaevi çevresi yol projelendirme çalışmaları kapsamında da Bayrampaşa Cezaevi'nin 400 metre uzunluğundaki yüksek duvarlarının yıkılmasıyla birlikte Kenar Caddesi genişletilecek ve o bölgede yaşanan trafik sorunu çözülecek.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge de yazılı açıklamasında, isyanlar, firarlar, ölüm oruçları ve daha pek çok olumsuzluklarıyla 40 yılı aşkın süre adından söz ettiren Bayrampaşa Cezaevi'nin kapısına kilit vurulmasının ardından, ilçedeki değişimin gün yüzüne çıkmaya başladığını belirtti. Bürge, cezaevinin etrafını saran yüksek duvarların adeta geçilmesi zor bir kale gibi Bayrampaşa'yı sardığını, bu duvarların yıkılmasıyla birlikte Bayrampaşa'nın dünyaya açılacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24