Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 2-2

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

STAT: Çetin Emeç

HAKEMLER: Deniz Kükrek, Necmi Demir, Bekir Özçelik

BAYRAMPAŞA: Hamdi x (Dk. 90 Bekirx), Gürayxx, Sefaxx, Benhur xxx(Dk. 79 Furkan x), Recep(Dk. 67 Hamit x), Polatxx, İlkerxx, Bülentxx, Saidxx, Hüseyinxx, Sercanxx

KEMERSPOR 2003: İsmailx, Fikretxx, Denizxx, Akınxx, Atakanxx(Dk. 60 Görkem x), Volkanxx, Abdurrahmanx (Dk.46 Sevcan xx), Ahmet xx (Dk.79 Eruğrul x), Lokmanxx, Abdulsametxx, İbrahimxx

GOLLER: Dk. 8 İbrahim, Dk 86 Sevcan (Kemerspor 2003), Dk 22. ve 27 Benhur(Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Recep, Sefa (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 22\'nci hafta mücadelesinde Bayrampaşa, kendi evinde Kemerspor 2003 ile 2-2 berabere kaldı. Kemerspor 8\'inci dakikada İbrahim\'in golüyle 1-0 öne geçti. Bayrampaşa, Benhur\'un 22 ve 27\'nci dakikalarda attığı 2 golle öne geçti ancak Bayrampaşa, Sevcan\'ın attığı gole engel olamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.