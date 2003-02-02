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Spor

Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 2-2

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) STAT: Çetin Emeç  HAKEMLER:   Deniz Kükrek, Necmi Demir, Bekir Özçelik BAYRAMPAŞA:  Hamdi x (Dk

14 Şubat 2018 19:26

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

STAT: Çetin Emeç 
HAKEMLER:   Deniz Kükrek, Necmi Demir, Bekir Özçelik
BAYRAMPAŞA:  Hamdi x (Dk. 90 Bekirx), Gürayxx, Sefaxx, Benhur xxx(Dk. 79 Furkan x), Recep(Dk. 67 Hamit x), Polatxx, İlkerxx, Bülentxx, Saidxx, Hüseyinxx, Sercanxx
KEMERSPOR 2003:  İsmailx, Fikretxx, Denizxx, Akınxx, Atakanxx(Dk. 60 Görkem x), Volkanxx, Abdurrahmanx (Dk.46 Sevcan xx), Ahmet xx (Dk.79 Eruğrul x), Lokmanxx, Abdulsametxx, İbrahimxx 
GOLLER: Dk. 8 İbrahim, Dk 86 Sevcan (Kemerspor 2003), Dk 22. ve 27 Benhur(Bayrampaşa) 
SARI KARTLAR: Recep, Sefa (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 22\'nci hafta mücadelesinde Bayrampaşa, kendi evinde Kemerspor 2003 ile 2-2 berabere kaldı. Kemerspor 8\'inci dakikada İbrahim\'in golüyle 1-0 öne geçti. Bayrampaşa, Benhur\'un 22 ve 27\'nci dakikalarda attığı 2 golle öne geçti ancak Bayrampaşa, Sevcan\'ın attığı gole engel olamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. 

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