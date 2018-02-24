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Bayrampaşa - Erzin Belediyespor: 5 - 2

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç HAKEMLER: Halil İBrahim Yıldırım (xx), Mustafa Zıvalı(xx), Zafer Gayretli(xx) BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xx), Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), Benhur Keser(xxx), Yavuz Ayazoğlu (xx)(Dk

24 Şubat 2018 19:38

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç
HAKEMLER: Halil İBrahim Yıldırım (xx), Mustafa Zıvalı(xx), Zafer Gayretli(xx)
BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xx), Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), Benhur Keser(xxx), Yavuz Ayazoğlu (xx)(Dk 55 Ahmet Güney(xx), Polat Güren(xxx), İlker Cihan(xxx), Bülent Kocabey(xxx), Said Can Açıkalın (xx)(Dk 59 Hayrullah Akyel(xx), Hüseyin Akoğlu(xxx), Sercan Uslu(xxx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Emre Yılmaz(x), Nureddin Ersoy (xx) (Dk 86 Samet Eser(?)), Samet Taş (x)(Dk 86 Onur Demir(?), Arda Hilmi Şengül(x), Okan Aslan(x), Sefa Aktepe(x), Kaan Aşnaz(x), Tugay Yıldırım(x), İzlem Anıl Balakkız(x), Fatih Sandallı(x), Umut Koray Öz (xx)(Dk 83 Mert Narin(?)
SARI KART: Polat Güren (Bayrampaşa), İzlem Anıl Balakkız (Erzin Belediyespor)
KARMIZI KART: Dk 45-64 çift sarıdan Kaan Aşnaz (Erzin Belediyespor)
GOLLER: Dk 8 Polat Güren, Dk 37 Benhur Keser, Dk 45 Bülent Kocabey (pen), Dk 79 Sefa Aktepe (kk), Dk 88 Ahmet Güney (Bayrampaşa), Dk 28 Umut Koray Öz, Dk 69 Nureddin Ersoy (pen) (Erzin Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 24\'üncü hafta karşılaşmasında Bayrampaşa, konuk ettiği Erzin Belediyespor\'u 5 - 2\'lik farklı skorla geçti.

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