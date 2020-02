Bayramlık kahveye döviz zammı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bayramda misafirlerine kahve ikram etmek isteyen vatandaşlar, kuru kahvecilerin önünde yine uzun kuyruklar oluşturdu. Kahveci İlhan Billur, dövizdeki artışın kahve fiyatlarını da etkilediğini ve 40 TL olan kilo fiyatının 50 TL’ye yükseldiğini söyledi. Billur, “Döviz düşerse, biz de kahvenin fiyatını düşürürüz” diye konuştu.

Bayramların vazgeçilmezlerinden olan kahve ikramı nedeniyle kuru kahvecilerde yine yoğunluk yaşandı. Kahvecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kayseri’de Merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru kahvecilerden İlhan Billur (60), her bayram olduğu gibi yine yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Babasının 1960 yılında kurduğu işletmede kardeşleriyle birlikte hizmet veren Billur, durgun işlerin bayramla birlikte artmasından memnun olduğunu söyledi. Billur, \"Bayramlarda kahve ikramı adettir. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Biz işimizi her zaman olduğu gibi yine özenle yapıyoruz. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz ve çektiğimiz anda sıcak kahveyi müşterimize sunuyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor. Oralardan da yoğun talep var\" diye konuştu.

KAHVE ZAMLANDI

Kahvenin kilosunu Ramazan Bayramı’nda 40 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, Kurban Bayramı’nda ise fiyatlarda dövizde yaşananlardan dolayı artışın olduğunu kaydetti. Billur, “Bayramda kapıyı çalana kahve ikram edilir. Bayramların olmazsa olmazı kahvedir. Biz de Kayseri’ye de kahve yetiştiriyoruz. Kahvenin kilosu 50 lira oldu. Önceki bayrama göre arttı. Dolarla geliyor kahve çünkü. 40 TL’ydi, kilosu 50 TL oldu. Dövizdeki artıştan dolayı. Döviz düşerse, biz de kahvede fiyatı düşüreceğiz” dedi.

Diğer yandan normal zamanlarda günde yaklaşık 1 ton kahve sattıklarını anlatan Billur, bayram öncesinde ise bu rakamın günde 3 tona çıktığını söyledi.

