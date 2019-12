-Bayramlaşmanın iptal edilmesi vatandaşları üzdü ŞANLIURFA (A.A) - 30.08.2011 - Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle sınır ötesi bayramlaşmanın iptal edilmesi, bayramı akrabalarıyla geçirme hazırlığı yapan vatandaşları üzdü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 2005 yılında hayata geçirilen sınır ötesi bayramlaşmanın iptal edilmesi nedeniyle Akçakale Gümrük Kapısında sadece pasaportlu geçişlere izin verildi. Sabah saatlerinden bu yana 10 Türk vatandaşı ve 1 Suriyeli, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere söz konusu kapısından pasaportlarıyla geçiş yaptı. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeliyle bayramlaşan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından gümrük kapısından geçiş yaptı. Öte yandan Irak'ın kuzeyine sevkıyat yapan bir firmaya ait tırlar da sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere Akçakale Gümrük Kapısından geçiş yaptı. -Karışıklığın son bulması temennisi- Bir süreden beri Türkiye'de bulunan Suriyeli akrabasını ülkesine uğurlamak üzere Akçakale Gümrük Kapısına gelen Kızılay Akçakale Şube Başkanı Ahmet Meşhurgül, uygulamanın iptal edilmesi nedeniyle birçok kişinin bu yıl akrabalarıyla bayramlaşamayacağını söyledi. Her yıl dini bayramlarda büyük bir yoğunluğun yaşandığı gümrük kapısında sadece pasaportlu geçişlere izin verildiğini anımsatan Meşhurgül, ''Bu nedenle beklenen kalabalık oluşmadı. Tanıdığım birçok kişi bayram için hazırlık yapmıştı ama bayramlaşma iptal edildiği için Suriye'ye gidemedi. Herkesin pasaport alma imkanı bulunmadığı için bu yıl bayramlaşma istenildiği gibi olmadı. İnşallah Kurban Bayramında akrabaların birbirlerini görmesine yeniden izin verilir'' dedi. Meşhurgül'ün misafiri Muhammed Al Ali ise Suriye'nin Humus kentine gideceğini belirterek, ''Ülkemizde yaşananların bir an önce son bulmasını diliyorum. İnşallah gelecek bayram iki ülkenin hakları yeniden bayramlaşma imkanına kavuşur'' şeklinde konuştu. Bu arada Suriye'ye gitmek için Akçakale Kaymakamlığına idari mektup başvurusu yapan ancak bayramlaşmanın iptal edilmesi nedeniyle bu ülkeye gidemeyen İsa Gözüaçık da büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Eşi ve çocuklarıyla bu bayram Suriye'nin Rakka Vilayetine gitmeyi planladığını, bunun için hazırlık yaptığını ve akrabalarına hediyeler aldığını ifade eden Gözüaçık, şunları kaydetti: ''Rakka'da kardeşim ve yeğenlerim yaşıyor. Onları görmek istiyorduk. Yaptığımız bütün hazırlıklar boşa gitti. Aldığımız hediyeler elde kaldı. Aynı şekilde telefonla görüştüğüm akrabalarım da çok üzgün. Bir an evvel Suriye'de barış ortamının sağlanmasını diliyorum.'' -Sınır ötesi bayramlaşmanın geçmişi Türkiye ile Suriye arasında 1924 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile devlet sınırlarının belirlenmesinden sonra iki ülkede yaşayan akrabalar, birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Sınırın iki yakasında kalan akrabalar, uzun yıllar dini bayramlarda her türlü iklim koşullarına rağmen sınırdaki tel örgüler arkasından bayramlaşmaya çalıştı. Şanlıurfa ve Haseki valilikleri arasında Ceylanpınar ilçesinde 27 Aralık 1999'da imzalanan bir protokolle, iki ilin sınırları içinde yaşayan akrabaların, idari mektupla sınırı geçerek birbirlerinin evlerinde 48 saatliğine bayramlaşmalarına izin verildi. Böylece sınır ötesindeki ilk bayramlaşma uygulaması 9-12 Ocak 2000'de kutlanan Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirildi. Ceylanpınar'ın ardından Akçakale ilçesinde de 84 yıl aradan sonra ilk kez 2005 yılında pasaportsuz olarak geçişlere izin verildi. Sınır ötesi bayramlaşmanın Suriye tarafından iptal edilmesi nedeniyle Ceylanpınar'da 11 yıl, Akçakale'de ise 6 yıl sonra akrabaların idari mektupla bayramlaşmasına izin verilmedi.