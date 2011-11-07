-Bayramlaşmada siyah bantlı protesto MERSİN (A.A) - 07.11.2011 - Mersin'de CHP İl Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşma töreninde, Büyükşehir Belediyesine bağlı İmar İnşat A.Ş'de çalışırken, taşeron firmanın sözleşmesinin bitmesi üzerine iş akitleri feshedilen bir grup işçi, ağızlarına ''siyah bant'' takarak sessiz eylem yaptı. CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Vahap Seçer ile İl Başkanı Yılmaz Şanlı'nın yanı sıra bazı belediye başkanı ve yöneticilerin katılımı ile parti binası önünde bayramlaşma töreni yapıldı. CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı, son günlerde çok sayıda üzücü olayla karşılaştıklarını ve acı dolu günler yasadık belirterek, ''Bu nedenle bayramı içimiz buruk kutluyoruz'' dedi. Konuşmasında hükümeti ve yaptığı bazı icraatları eleştiren Şanlı, 2014 yerel seçimlerine yönelik herkesi şimdiden çalışmaya çağırdı. Tören sırasında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş'de çalışırken, taşeron firmanın sözleşmesinin bitmesi üzerine yaklaşık 2,5 ay önce iş akitleri feshedilen bir grup işçi ise ağızlarını siyah bantla bağlayarak sessiz eylem yaptı. Genel-İş Mersin Şubesi Sekreteri Sani Deniz, yaptığı açıklamada, eyleme katılanların iş akitleri feshedildiği için işsiz kalan işçiler olduğunu söyledi. İşçilerin iki bayramdır işsiz olduklarını ifade eden Deniz, durumlarının ne olacağının belli olmadığını, dolayısıyla da ilgililerden işe başlatılmaları konusunda bir açıklama beklediklerini kaydetti. Üzerinde ''Hepinizin bayramı kutlu olsun. İşten atılan işçiler'' yazan pankart açan gruptakiler, bayramlaşma törenin bitmesinin ardından alkışlar eşliğinde dağıldı.