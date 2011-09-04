-Bayramlaşma iptali esnafı üzdü ŞANLIURFA (A.A) - 04.09.2011 - Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle sınır ötesi bayramlaşmanın iptal edilmesi, sınırdaki ilçelerde özellikle esnafı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin Suriye'yle en uzun sınıra sahip kenti olan Şanlıurfa'da, sınır ötesi bayramlaşma uygulamasının yapıldığı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde, her yıl bayramlarda yoğun hareketlilik yaşanıyordu. Suriye'ye giden veya oradan Türkiye'ye gelenlerin yaptığı alışveriş dolayısıyla yüzleri gülen esnaf, uygulamanın bu bayramda askıya alınması nedeniyle üzüldü. Akçakale Gümrük Kapısı yakınlarında iş yeri bulunan İsa Toktimur, bu yıl sınır ötesi bayramlaşmanın iptal edilmesi nedeniyle bayramda iş yapamadıklarını ifade etti. Bu bayram kapıdan sadece pasaportlu kişilerin geçiş yaptığını hatırlatan Toktimur, bunların sayısının da az olduğunu, bu nedenle bayramda çok az iş yaptıklarını belirtti. Daha önceki bayramlarda 4-5 bin kişinin kapıdan giriş-çıkış yaptığını hatırlatan Toktimur, ''Eski bayramlarda işimiz iyi oluyordu. Suriye'de olaylar olunca, ki biz olmasını istemiyoruz, keşke olmasaydı, inşallah da en kısa zamanda bu olaylar sona erer, Akçakale esnafı bu olaylar nedeniyle mağdur. Kimse gelip gitmeyince işlerimiz hafifledi'' dedi. Esnaf Abdüllatif Arslan da Suriye'ye götürülmek üzere iş yerinden alışveriş yapan bazı vatandaşların, bayramlaşmanın iptal edilmesi sonucu, aldıkları eşyayı tekrar iade ettiğini belirterek, bu nedenle zarar ettiklerini, Suriye'deki olayların da bir an önce durulmasını istediklerini kaydetti. Hediyelik malzeme satan Ömer Kirpi de ''Bayramlaşmadan tüm esnafımız faydalanıyordu. En kısa zamanda bayramlaşmanın tekrar yapılmasını diliyorum'' diye konuştu.