Bayramlarda "dijital harçlık" dönemi

BKM Express dijital bayram harçlığı uygulaması başalttı. Kullanıcılar, dijital bayram harçlığı uygulaması sayesinde Kurban Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden "Para İste" özelliğini kullanarak harçlık isteyebilecekler.

Kullanıcılar, diledikleri bayram harçlığı tutarını belirleyerek SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletebilecek. Şirket ayrıca, bu özelliği kullananlara yönelik bayrama özel "Harçlık Avı" kampanyasını başlattı.

2 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında BKM Express'e yeni üye olan ve "Para İste" özelliğini kullanarak akrabalarından harçlık isteyen her 10. kullanıcıya, BKM Express ile yapacakları ilk alışverişlerinde 50 TL indirim verilecek.