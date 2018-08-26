T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayramın son gününde de dönüşler sürüyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM ve D-100 Karayolu'nun İstanbul yönüne doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor

26 Ağustos 2018 14:45

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM ve D-100 Karayolu\'nun İstanbul yönüne doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin çileli yolculuğu bayramın son gününde de sürdü. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli\'nin Kartepe ilçesi Alikahya Mahallesi geçişinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampasında yoğun ama akıcı bir trafik var.
Kocaeli geçişinde TEM yolu ve D-100 Karayolu İstanbul yönüne doğru trafik önlemleri arttırıldı. Ekipler emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıp uyarılarda bulunurken araçları arızalanan sürücülere de yardımcı olundu.
HER 5 DAKİKADA 1 FERİBOT KALKIYOR
İzmir, Yalova ve Bursa istikametinden gelip İzmit Körfezi\'ni dolaşan sürücüler Kandıra turnikelerinden katılım sağlıyor. Körfezi dolaşmak istemeyen sürücüler ise Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih ediyor. Feribot iskelelerinde de akıcı bir yoğunluk var. Her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.
Karayollarındaki trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde devam etmesi tahmin ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZ Alişan KOYUNCUİZMİT Kocaeli DHA KURBAN BayramıTEM ve D100 KarayoluBayramSakarya SapancaKocaeli KartepeAlikahya MahallesiBekirdereKocaeliTEMD100 KarayoluEkiplerHERDAKİKADAFERİBOT KALKIYOR İzmir YalovaBursa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24