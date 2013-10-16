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Yaşam

Bayramın ikinci gününde üst üste iki kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Gaziantep ve Gaziantep Nizip karayolunda meydana gelen iki ayrı kazada 10 kişi hayatını kaybetti

16 Ekim 2013 14:56

Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 15' nci kilometresinde yolcu minübüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Nizip karayolunda da tanker ile midibüsün çarpışması sonucu ilk belirmelere göre, 3 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. Ulaşıma kapanan karayoluna sağlık ve kurtarma ekipleri sevkedildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Minibüsle, karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Kazada yaralananların da olduğu bildirilirken, yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.   

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