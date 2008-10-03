Bayramın bilançosu ağır oldu

Şeker Bayramı’nın hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle dokuz güne çıkan tatilin ilk yedi gününde, yağışlı havaların da etkisiyle yurt genelinde meydana gelen 120 kazada toplam 88 kişi öldü, 495 kişi de yaralandı.



Geçen cumartesi günü Trabzon’un Tonya İlçesi’nde yağışlı havada kontrolden çıkıp Fol Deresi’ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Murat Aslan (35) ile Emine Arslan’a (40) ise tüm aramalara karşın ulaşılamadı. Muğla ve Iğdır’daki devrilen askeri araçlarda ise toplam 24 asker yaralandı. Yedi günde meydana gelen kazalarda meydana gelen ölü ve yaralı sayısının, dokuz günlük tatilin sona ereceği pazar gecesine kadar daha da artmasından endişe ediliyor.



Şeker Bayramı’nın son gününde ise tatilciler dönüş yoluna çıktı. İzmir yönünden gelmeye başlayan tatilciler, araba vapuru ile Eceabat’a geçiş yapmak isteyince iskele ve şehir içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Boğazda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yoğunluk yaşanmaması için Çanakkale- Eceabat hattında 3 araba vapuru ile saatsiz olarak hizmet verdi. Kepez-Kilitbahir ve Çanakkale-Kilitbahir arasında çalışan özel şirkete ait mini feribotlar da aralıksız çalıştı.

