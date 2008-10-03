T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayramın bilançosu ağır oldu

Şeker Bayramı’nın hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle dokuz güne çıkan tatilin ilk yedi gününde, yağışlı havaların da etkisiyle yurt genelinde meydana gelen 120 kazada topl

03 Ekim 2008 03:00

Şeker Bayramı’nın hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle dokuz güne çıkan tatilin ilk yedi gününde, yağışlı havaların da etkisiyle yurt genelinde meydana gelen 120 kazada toplam 88 kişi öldü, 495 kişi de yaralandı.

Geçen cumartesi günü Trabzon’un Tonya İlçesi’nde yağışlı havada kontrolden çıkıp Fol Deresi’ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Murat Aslan (35) ile Emine Arslan’a (40) ise tüm aramalara karşın ulaşılamadı. Muğla ve Iğdır’daki devrilen askeri araçlarda ise toplam 24 asker yaralandı. Yedi günde meydana gelen kazalarda meydana gelen ölü ve yaralı sayısının, dokuz günlük tatilin sona ereceği pazar gecesine kadar daha da artmasından endişe ediliyor.

Şeker Bayramı’nın son gününde ise tatilciler dönüş yoluna çıktı. İzmir yönünden gelmeye başlayan tatilciler, araba vapuru ile Eceabat’a geçiş yapmak isteyince iskele ve şehir içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Boğazda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yoğunluk yaşanmaması için Çanakkale- Eceabat hattında 3 araba vapuru ile saatsiz olarak hizmet verdi. Kepez-Kilitbahir ve Çanakkale-Kilitbahir arasında çalışan özel şirkete ait mini feribotlar da aralıksız çalıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24