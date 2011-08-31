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Yaşam

Bayramın 4 günlük bilançosu: 81 ölü, 298 yaralı

Bayram tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 81 kişi öldü, 298 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Bayram tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 81 kişi öldü, 298 kişi de yaralandı.



Ramazan Bayramı öncesi yetkililerin yaptığı tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, trafik kazalarında bilanço yine ağır oluyor. 9 günlük uzun tatilin ilk 4 gününde de kazalar hız kesmedi. İstanbul dışında yurt genelinde dün akşama kadar meydana gelen kazalarda toplam 81 kişi öldü, 298 kişi de yaralandı.


Gün gün kaza bilançosu


Cumartesi 1. gün - 32 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.
Pazar 2. gün - 15 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.
Arife günü 3. gün - 23 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı 4. gün - 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.  (17.00'ye kadar)





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