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Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

19 Aralık 2018 00:50

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde, Yağcılar mevkiinde meydana geldi. Bayramiç\'ten Ezine\'ye giden  İ.G yönetimindeki 34 PM 1717 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.C. yönetimindeki özel bir şirkete ait 17 TN 744 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve İ.G.\'nin kullandığı araçta bulunan E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ezine Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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