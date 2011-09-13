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Ekonomi

Bayramiç'te petrol umudu ÇANAKKALE (A.A)

13 Eylül 2011 16:13

-Bayramiç'te petrol umudu ÇANAKKALE (A.A) - 13.09.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, petrol ve doğalgaz araması yapılacak. İlçeye bağlı Ahmetçeli köyü yakınlarında aramayı gerçekleştirecek olan Merty Enerji firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ongun Yoldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını söyledi. Petrol ve doğalgaz aranacak bölgenin Ezine Havzası olduğunu ve Türkiye petrol aramacılığı tarihinde ilk kez burada petrol araması yapılacağına işaret eden Yoldemir, ''2007 yılında aldığımız ruhsatla çalışmalarımız sürüyor. Bölgedeki sismik çalışmaların ardından, sondaj yapımına karar verildi. Sözü geçen Ahmetçeli köyü yakınında 'Dedebayırı-1' adı altında petrol arama sondajımız başlamak üzere. İnşallah bu aramanın sonucunda olumlu bir noktaya erişiriz'' dedi. Yoldemir, sondaj çalışmasında öncelikli olarak doğalgaz ya da petrol olup olmadığını araştıracaklarını, ardından da varsa rezervin ne kadar olduğunun belirleneceğini belirterek, ''Petrol aramacılığı yoğun teknolojik çalışmalar gerektiriyor. Çalışmalarımız çerçevesinde petrolün olabileceğine dair güçlü kanıtlar elimizde var. O yüzden burada sondaj çalışması yapıyoruz'' diye konuştu. Yoldemir, arama yapacakları bölgenin Kaz Dağları olmadığını, Bayramiç'in kuzeyinde bir bölgede bulunduğunu ifade ederek, orman talanının söz konusu olmadığını kaydetti.

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