Bayramiç'te orman yangını

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan yandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Çatalçam, Palamutoba ve Karıncalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Karıncalı köyünün sınırları içersindeki gözetleme kulesinin altındaki yangına 2 helikopter ile Ayvacık, Çan, Yenice ve Biga ilçelerinden 12 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 dönüm alan küle döndü.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.



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