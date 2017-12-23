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Bayramiçli çiftçi yılbaşı için 30 kiloluk hindi yetiştirdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Işıkeli köyünde çiftçi 54 yaşındaki Kadriye Uçan ile oğlu 32 yaşındaki İlkay Uçan, yaklaşan yılbaşı öncesinde yetiştirdikleri 30 kiloluk büyük hindiyi 250 TL'ye satışa çıkardı

23 Aralık 2017 14:56

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Işıkeli köyünde çiftçi 54 yaşındaki Kadriye Uçan ile oğlu 32 yaşındaki İlkay Uçan, yaklaşan yılbaşı öncesinde yetiştirdikleri 30 kiloluk büyük hindiyi 250 TL\'ye satışa çıkardı.
Bayramiç İlçesi Işıkeli köyünde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kadriye Uçan ve oğlu İlkay Uçan, yılbaşı için 25 hindi yetiştirdi. Hindilerden beyaz olan cinsi büyüdükçe büyüdü, Daha 6 aylık olmasına rağmen 30 kilo ağırlığa ulaştı. Diğerlerinin yanında büyüklüğü ile dikkat çeken hindi görenleri hayrete düşürdü. Uçan ailesi, yılbaşı için yetiştirdiği hindileri satmak için ilçe pazarına getirdi. Ağırlığı 10-15 kilo arasında değişen hindileri tanesi 150 TL\'den satışa sunan Uçan ailesi, 30 kiloluk hindiye 250 TL bedel biçti. Satmak için pazara getirdiği büyük hindiyi görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirten çiftçi Kadriye Uçan, şöyle dedi:
\"Hindiye organik mısır ve buğday gibi yemler verdim. Ayrıca saldığım tarlalarımızda doğal yollarla beslendi. Sonuçta diğer hindilerden çok daha fazla büyüdü. Büyük hindi için belirlediğim 250 TL\'lik fiyatın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hindi yılbaşında10 kişilik bir aileye yetebilir.\"

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