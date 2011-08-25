-Bayramı tatili için bol seçenek İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen tatilcilere Karadeniz ve Kuzey Ege gibi kültür turları, Rusya ve Balkan ülkeleri gibi vizesiz destinasyon seçenekleri sunuluyor. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin çok geç açıklandığını öne sürerek, ''Son dakikada belli olan bu tür değişiklikler fiyatların yükselmesine neden olabiliyor. Aynı zamanda da insanların tatillerini istedikleri gibi programlamasını engelliyor. 9 günlük tatil eğer 2-3 hafta gibi bir süre önce bildirilmiş olsaydı hem tatilci, hem de bizler açısından daha faydalı olabilirdi'' dedi. Ramazan Bayramı'nın yaz dönemine gelmesi nedeniyle tatilcilerin yazın devamını getirmeyi planladıklarını anlatan Onaran, ''İtalya, İspanya, Orta Avrupa ve Balkanlar tatilcilerin ilk yurt dışı tercihleri. Çok sıcak yerler tatilciler tarafından tercih edilmiyor. Bunun yanı sıra Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelerin satışları ise çok az'' diye konuştu. Onaran, vizelerin kaldırılmasıyla Rusya ve Balkan ülkeleri ile Kıbrıs'a olan taleplerin de özellikle şu son günlerde artış gösterdiğine dikkati çekerek, yurt içini tercih eden tatilcilerin Bodrum, Çeşme ve Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Son günlerde yaşanan döviz artışının yurt dışı tatil talebini etkilemediğini dile getiren Onaran, bunda yurt içindeki destinasyonlardaki fiyatların düşük olmayışının etken olduğunu söyledi. Kuzey Ege, Karadeniz ve Eskişehir gibi paket programlarla kültür turları hazırladıklarını dile getiren Onaran, bu paketlerin bir çoğunun şimdiden dolduğunu kaydetti. Onaran, bu bayramda Kıbrıs'ın biraz pahalı olduğunu, dolayısıyla bu destinasyonda istedikleri rakamlara ulaşamadıklarına dikkati çekerek, yurt dışını tercih eden tatilcilerin 1 haftalık Budapeşte-Viyana-Prag turunu 400 ile 500 Avrodan başlayan fiyatlarla satın alabileceklerini ifade etti. Ali Onaran, tatile çıkmayı planlayanlara şu önerilerde bulundu: ''Tatile çıkacaklar tercih edecekleri seyahat acentelerini ya önceden tanımalı ya da referansla seçmeli. Çünkü tatillerinden hoşnut kalmayanların zamanı geri alabilme şansları yok. Dolayısıyla iyi bir araştırma ile doğru tercih yapılmalı. Yurt dışı seyahat düşünen ve vize sorunu yaşamak istemeyen tatilciler Balkanlar, Rusya, Yunan adaları, Beyrut ve Tunus gibi vizesiz destinasyonları tercih edebilir. Yurt içinde de Bodrum ve Çeşme öne çıkıyor. Ege ve Karadeniz'i gezerek bir kültür turu da tatilcilerin tercihleri arasında yer alabilir.'' -Anı ve Jolly Tur'un seçenekleri- Anı Tur Satış ve Pazarlama Koordinatörü Zafer Nebi Sevim de 9 günlük bayram tatilinin geç açıklanmasıyla önceden 4-5 günlük rezervasyon yapan müşterilerinin tatillerini uzatma taleplerini otellerin doluluk oranı nedeniyle karşılayamadıklarını anlattı. Sevim, gerek ramazanın sıcak havalarda geçmesi, gerek de okulların açılmasının Eylül ayına denk gelmesinin insanların bu bayramda tatile çıkmalarını artıran etkenler olduğunu dile getirerek, ''Geçen Ramazan Bayramı'na göre yüzde 48,20 gibi ciddi bir artış yakaladık'' dedi. Tatilcilerin zamanla alakalı nedenlerden dolayı öncelikle yurt içini tercih ettiklerini kaydeden Sevim, Kıbrıs'ta birçok sanatçı sahne alacağı için burada ciddi bir satış artışının görüldüğünü bildirdi. Sevim, kültür turları fiyatlarının genelde 750 ile 1000 bin TL arasında olduğunu dile getirerek, ''Tatilcilerin bir haftalık tatil için en az 1500 TL ile 2 bin 500 TL arası bütçe ayırmaları gerekiyor'' diye konuştu. En çok tercih edilen mekanların Antalya, Bodrum ve Kuşadası olduğuna dikkati çeken Sevim, tatilcilerin yoğun taleplerinden çok memnun olduklarını ifade etti. Jolly Tur Acenteler Sorumlusu Ferhat Kuşçu da resmi olarak açıklanan tatil süresinin ardından yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Geçen Ramazan Bayramı'na göre satışlarda artış yaşadıklarını belirten Kuşçu, yurt içinde kültür turlarının dışında Güney ve Ege sahillerinin popülerliğini sürdürdüğünü, yurt dışında ise Güney Afrika, Paris, Roma ve Viyana gibi turların özellikle vizesi ve yeşil pasaportu olanlar tarafından talep gördüğünü aktardı. Tatilcilerin her bütçeye uygun paket bulmalarının mümkün olduğunu öne süren Kuşçu, tatilcilerin tükenmek üzere olan fırsatları kaçırmamaları için acele etmeleri gerektiğini vurguladı.