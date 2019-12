-''BAYRAM GAZETESİ'' YENİDEN ÇIKACAK ANTALYA (A.A) - 22.02.2011 - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Bayram Gazetesi'nin çıkarılması yönünde çalışma başlattıklarını belirterek, ''Gazeteciler bundan sonra bayramda tatil yapacaklar. Bayram Gazetesi çıkacak. Çalışmak isteyenler buyursun çalışsın. Hiç değilse gazetecinin iki bayram tatili olsun'' dedi. Basın İlan Kurumunun ''Türk Basını Reklamcısıyla Buluşuyor-Geleceğin Medyasına Hazırlık'' başlığıyla düzenlediği etkinliklerin dördüncüsü Antalya The Marmara Otel'de yapıldı. Toplantının açılış oturumunda konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, kurum olarak Türk basınını güçlendirmek, özgür ve çok sesli bir basının oluşmasına katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Kendine yeten, ekonomik bağımsızlığı olan gazeteler, televizyonlar, internet medyası ve radyolar oluşturmak istediklerini kaydeden Atalay, bu hedefe ulaşmanın da ''hayal'' olmadığını söyledi. Yaptıkları bir araştırmada, gazetelerde çalışan 5 bin 700 personelden sadece 700'ünün iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirlediklerine dikkati çeken Atalay, bu oranın düşük oluşuna işaret etti. Başka mesleklerden insanların gazetecilik yapma hakkına saygı duyduklarını belirten Mehmet Atalay, ''Bu meslek gerçekten önemli. Nerede bir zulüm, haksızlık, zenginlik varsa bunu ortaya çıkaracak olan yine basındır'' dedi. -''YALAN HABERCİLİĞİN DE KARŞISINDAYIZ''- Atalay, gazetecilerin aksaklık ve hataları haber yapmasının da bunların düzeltilmesi açısından önemini vurguladı. Atalay, şöyle konuştu: ''Doğru habercilik kimi incitirse incitsin, haksızlığa maruz kalan meslektaşımızın sonuna kadar arkasındayız. En sağdan en sola kadar her türlü fikrin özgürce dile getirilmesinden yanayız. Ama şantaj ve iftira haberciliğin, yalan haberciliğin de karşısındayız. Bunu birlikte çözeceğiz zaten. Eğiterek, öğreterek, standartları belirleyerek oturup konuşarak, müeyyideler uygulayarak. Cezalandırarak demiyorum. O en son aşamadır. Cezalandırmaya gelinceye kadar her hamleyi yerine getirmeliyiz.'' -BAYRAM GAZETESİ GELİYOR- Geçmişte bayramlarda ''Bayram Gazetesi'' çıkarıldığını ve basın mensuplarının da tatil yapma şansı yakaladıklarını hatırlatan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sonra bir şey oldu gazeteler bayramda da çıkmaya başladı. Sırf inat yüzünden. Kazandıkları yok. Zarar ediyorlar. İlan yok, reklam yok. Az reklam var. Ama sırf başka gazeteler çıkıyor diye çıkıyorlar. Biz bir görüşme yaptık. Patronların tamamı, 'Eğer başkaları da çıkmazsa biz de çıkmayacağız' dediler. Protokolü hazırlıyoruz. Gazeteciler bundan sonra bayramda tatil yapacaklar. Bayram Gazetesi çıkacak. Çalışmak isteyenler buyursun çalışsın. Hiç değilse gazetecinin iki bayram tatili olsun. Bunu çözmek zorundayız.'' Gazeteciler cemiyetlerinin de çalışır duruma getirilmesini hedeflediklerini kaydeden Atalay, üyelerden cemiyet başkanlarını ''sıkıştırmalarını'' istedi. Cemiyet başkanlarının bakanlıklarla daha çok görüşmesi gerektiğini belirten Atalay, Devlet Bakanı Bülent Arınç'ın da basın mensuplarına her türlü desteği vermeye hazır olduğuna değindi.