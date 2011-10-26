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Politika

Bayramdan sonra askeri cezaevlerine inceleme

Uğur Kantar’ın hayatını kaybettiği KKTC, Gaziantep ve Sivas askeri cezaevleri incelenecek...

26 Ekim 2011 03:00



T24/ ANKARA  

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu, kurban bayramı sonrasında,  uygulanan kötü muamele sonucunda er Uğur Kantar’ın hayatını kaybettiği KKTC ile Gaziantep ve Sivas’da bulunan askeri cezaevlerini inceleme kararı aldı. Komisyon,  Gaziantep ve Sivas’ da sadece askeri cezaevlerini değil sivil  cezaevi incelemesi de yapacak.  


Van M Tipi’ne inceleme yok 

Komisyonun bugünkü  toplantısında ,  bayram sonrasında yapılacak incelemelerin rotası çizildi ve karara bağlandı. Komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir’in  ‘Van M Tipi Cezaevi’ni ve oradaki insan hakları ihlallerini inceleyelim”  önerisi kabul görmedi. 


Sincan Kadın Cezaevi 

Komisyon,   Ankara Sincan Kadın  Cezaevi’nden gelen şikayetler üzerine inceleme yönünde karar aldı. Konya Cezaevi’nde inceleme takvimi arasında yer alıyor. 



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