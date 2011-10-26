Bayramdan sonra askeri cezaevlerine inceleme

T24/ ANKARA
TBMM Cezaevi Alt Komisyonu, kurban bayramı sonrasında, uygulanan kötü muamele sonucunda er Uğur Kantar’ın hayatını kaybettiği KKTC ile Gaziantep ve Sivas’da bulunan askeri cezaevlerini inceleme kararı aldı. Komisyon, Gaziantep ve Sivas’ da sadece askeri cezaevlerini değil sivil cezaevi incelemesi de yapacak. Van M Tipi’ne inceleme yok
Komisyonun bugünkü toplantısında , bayram sonrasında yapılacak incelemelerin rotası çizildi ve karara bağlandı. Komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir’in ‘Van M Tipi Cezaevi’ni ve oradaki insan hakları ihlallerini inceleyelim” önerisi kabul görmedi.
Sincan Kadın Cezaevi
Komisyon, Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nden gelen şikayetler üzerine inceleme yönünde karar aldı. Konya Cezaevi’nde inceleme takvimi arasında yer alıyor.