Bayramda yurt dışında alışveriş yapacak tatilcilere uyarılar

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, bayram tatilinde yurtdışına gideceklere bir takım uyarılarda bulunarak, yapılan alışverişlerden alınan KDV’nin iadesiyle ilgili mevzuatı anlattı.

Kızılot, Avrupa ülkelerinde alışveriş yapanların KDV’yi alabilmesi için, “Alışveriş yaptığınız mağazadan, “Tax free form” adı altındaki “KDV iade formunu” düzenlemelerini talep ediyorsunuz. O ülkeyi terk ederken, havaalanında uçuş kartınızı aldıktan sonra KDV ofisine gidip, KDV iade formlarını mühürlettiriyorsunuz. Ardından, uçağa binmeden önce ilgili ofisten KDV’yi nakit ya da kredi kartınıza havale şeklinde alıyorsunuz” tavsiyesinde bulundu.

Şükrü Kızılot’un Hürriyet gazetesinin bugünkü (24 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Bayramda yurtdışına çıkanlara bazı uyarılar” başlıklı yazısı şöyle:

‘Bayramda yurtdışına çıkanlara bazı uyarılar’

Yaklaşan bayram nedeniyle, yurtdışına çıkacak olanların, beraberinde götürebileceği döviz tutarı, yurtdışındaki alış-verişlerinin KDV’sini geri almaları ve yurt dışından getirecekleri kişisel ve hediyelik eşyalar yönünden, yürürlükteki mevzuatı bilmelerinde yarar var

KDV’yi geri almak

Yurtdışında (özellikle Avrupa ülkelerinde) alışveriş yaparken, aldığınız malın bedeli içinde, KDV’de yer alıyor. Bazı işlemleri yaparsanız, bu KDV’nin önemli bir kısmını geri alabiliyorsunuz.

Bunun için;

- Alışveriş yaptığınız mağazadan, “Tax free form” adı altındaki “KDV iade formunu” düzenlemelerini talep ediyorsunuz.

- O ülkeyi terk ederken, havaalanında uçuş kartınızı aldıktan sonra KDV ofisine gidip, KDV iade formlarını mühürlettiriyorsunuz. Ardından, uçağa binmeden önce ilgili ofisten KDV’yi nakit ya da kredi kartınıza havale şeklinde alıyorsunuz.

ABD’de ince bir nokta

ABD’de KDV uygulanmıyor. Bunun yerine (yüzde 8-9 arasında değişen) satış vergisi uygulanıyor. Bu verginin de iadesi söz konusu değil.

Ancak, ABD’de bir eyaletten başka bir eyalete örneğin New-York’dan Orlando’ya gidecekseniz, bu durumu belirtmeniz halinde; o mağazanın gideceğiniz yerde şubesi yoksa, aldığınız mal, kargo ile gideceğiniz eyaletteki adresinize (örneğin kalacağınız otele) gönderiliyor ve satış sırasında vergi alınmıyor.

Cebinizdeki döviz

Yurtdışına çıkanlar, gittikleri ülkede kredi kartlarının limitine göre, 10 bin 20 bin hatta 50 ya da 100 bin dolar veya Euroluk harcama yapabilirler.

Ancak nakit paraya gelince iş değişiyor.

Yurtdışına çıkan bir kişi, en fazla 5 bin ABD doları ya da eşiti kadar efektif (yani banknot şeklindeki yabancı ülke parasını) beraberinde yurt- dışına çıkarabiliyor.

5 bin ABD doları veya eşiti kadar döviz (örneğin Euro, Sterlin), “izinsiz olarak” yurtdışına çıkartılırsa, aşan kısma el konuluyor. Ayrıca yarısı kadar “ağır para cezası” uygulanıyor.

Getirilecek eşyalar

Yurtdışından, getirilen eşyalarla ilgili ikili bir ayırım var.

1. Kişisel Eşya:

Ülkeye dönerken beraberinizde bir kısmını da yurtdışından aldığınız kişisel eşyaları getiriyorsunuz.

Gümrük vergisi açısından yurtdışından getirilen giyim-kuşam gibi kişisel eşyaların değeri yönünden herhangi bir sınırlama yok.

Ancak 2009/15481 sayılı Kararname eki Ek-9’daki listede yer alan eşyalar (sigara, alkol, kozmetik ürünler, elektronik/dijital eşya vs.) için, değerine bakılmaksızın karşılarında yazılan sayı ve miktarlarla sınırlı bir kısıtlama var.

2. Hediyelik Eşya:

Yurtdışından getirilen hediyelik eşyalarda 430 Euro’luk bir sınırlama var. 15 yaşından küçüklerde bu tutar 150 Euro.

Hediyelik eşyanın değeri bu tutarı aşarsa, aşan kısım;

- AB ülkelerinden getirilen hediyelik eşyalar için yüzde 18,

- AB dışındaki ülkelerden getirilen hediyelik eşyalar için yüzde 20,

oranında vergiye tabi tutuluyor. 1.500 Euro’yu aşarsa, yürürlükteki ithalat vergileri uygulanıyor. Bu da genellikle KDV ve (tabi ise) ÖTV alınması şeklinde oluyor.