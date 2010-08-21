-BAYRAMDA ''YURT DIŞI TATİL'' SEÇENEKLERİ ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Okullar açılmadan son tatil fırsatını yurt dışında değerlendirmek isteyenler için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Tur şirketleri misafirlerine çeşitli fiyat aralıklarında, Orta Avrupa, Orta Doğu, Arap yarımadası ve Uzak Doğu'daki kültürleri ve destinasyonları keşfetme imkanı sunuyor. Bayram dönemine denk gelen, Arife gününden başlayarak son güne kadar süren tur paketleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bir seyahat firmasının Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bayram tatili turlarına talebin çok iyi durumda olduğunu belirterek, ''Eylül ayı Avrupa'nın iklim olarak seyahat için en güzel zamanı, ayrıca Uzakdoğu'da Muson yağmurlarının bittiği sezon başlıyor'' dedi. Bunun yanı sıra avronun düşmesi, pasaport harçlarına yapılan ciddi indirimler ve yurt dışında birçok destinasyonda vizelerin kalkmasının da talebin artmasında etken olduğunu vurgulayan Özkar, bayram tatilinin okullar açılmadan önce ailece yapılacak son tatil fırsatı olduğunu kaydetti. Özkar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''En çok talebi, 8-12 Eylül ve 9-12 Eylül arası olan daha çok bayram dönemine denk gelen veya Arife gününden başlayarak bayramın son gününe kadar süren programlar görüyor. Orta Avrupa'da Prag ve Budapeşte, İtalya'da Roma, Sicilya Adası, Milano, İspanya'da Barcelona, Balkanlar'da Dalmaçya Sahilleri Dubrovnik ve Saraybosna tur paketleri, Benelüks ülkeleri ve Paris, Rusya'da St.Petersburg, Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nda Dubai, Beyrut ile Uzakdoğu'da Tayland ve Singapur'u kapsayan uzun programlar en çok talep alanlar. Bayramda satışını yaptığımız yurt dışı turlarımızı 219 avrodan başlayan (440 TL'den) fiyatlarla satışa sunduk. Fiyat aralıkları Avrupa turlarında ağırlıklı olarak 299-799 avro arası birçok seçenek ve tur kombinasyonu var. En pahalı programlar ise konaklama sürelerinin uzun olması ve en güzel mevsimlerinden birini yaşaması nedeniyle Uzakdoğu'nun Tayland'ı, tropik adaları içeren tur paketleri ve Çin programı. Uzakdoğu programları da 899-1499 avro arasında değişiyor. Orta Doğu ve Arap yarımadası programları ise 400-500 avro civarında satılıyor.'' Özkar, tur paketlerine misafirlerin seçeneğine göre, 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde, oda kahvaltı konaklamalar, gidiş-dönüş uçak biletleri, havalimanı vergileri ve hizmetleri, seyahat sigortası, profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri ile gidilen şehirlerde yapılacak panoromik şehir turlarının dahil olduğunu bildirdi.