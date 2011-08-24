-Bayramda yerli turiste yer kalmadı ANTALYA (A.A) - 24.08.2011 - Turizm sezonunun en yoğun yaşandığı döneme denk gelen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek isteyen yerli turistler, tesislerin yerli turiste ayırdığı kontenjanın dolması yüzünden yer bulmakta zorlanıyor. Her yıl Ramazan Bayramı tatilinde ünlü sanatçıların katıldığı programlar düzenleyen oteller, bu yıl yabancı tatilcilerin yoğunlukta oldukları tesislerinde sanatçılı programlara yer vermedi. Turizmciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan yerli ve yabancı turist hareketliliğini değerlendirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Adnan Özsoy, Antalya'nın yabancı turist sayısında iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli turistte de hareketlilik yaşandığını kaydetti. Bayramda Antalya bölgesindeki otellerin yüzde 100 dolu olduğunu belirten Özsoy, ''Çok şükür hareketlilik hem yabancı, hem de yerli turistte pozitif. Yabancı turistte yüksek sezon olması nedeniyle yerli turistleri kabul edemeyen oteller var. Otellerin bayram için ayırdığı yerli turist kontenjanı az'' dedi. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin çoğunun bayram tatilinde ünlü sanatçılara yer vermediğini bildiren Özsoy, bayram tatili döneminde Antalya bölgesi otellerinin de yüksek sezon yaşadığını bildirdi. Özsoy, ''Bu nedenle yerli turisti çekmek için ekstra program düzenlemeye, ünlü sanatçılara sahne vermeye gerek duymuyorlar'' diye konuştu. Özsoy, ünlü sanatçıların bayram tatilinde Antalya yerine KKTC'deki otellere yöneleceğini kaydetti. -9 günlük tatil sevindirdi- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Osman Ayık, Ramazan Bayramı için bölgeye talebin yüksek oluşuna dikkati çekti. Yabancı turistte geçen yıla göre yüzde 13 artış olduğunu belirten Ayık, Antalya'daki hareketliliğin ise Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Tatilin 9 gün olmasıyla iç pazarda da hareketlilik oluştuğunu söyleyen Ayık, ''Oteller muhtemelen dolu olacaktır'' dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Sururi Çorabatır ise tatilin 9 gün olmasının turistik tesis sahipleri için ''sevindirici'' olduğunu söyledi. Çorabatır, ''9 günlük tatil, iç piyasada tatile çıkmak için bekleyenleri hareketlendirdi. Bölgemizde yabancı misafirlerden dolayı belli bir doluluk yaşanıyordu. Ama şimdi daha da dolu geçeceğini tahmin ediyoruz'' diye konuştu. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman da Antalya yüksek bir turizm sezonu geçirdiği için otellerin yerli turist çekebilmek için ekstra program düzenlemeye ya da sanatçılı programlara yer vermeye gerek duymadığını kaydetti. Hacısüleyman, bayram tatilinin 9 gün olmasının sevindirici olduğunu ancak kararın erken alınması halinde daha çok yerli turistin tatil fırsatını değerlendireceğini söyledi.