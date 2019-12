Bayramda yemeğe dikkat

Sağlık Bakanlığı, oruç tutan kişilerin, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girebildiklerine dikkat çekti.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için bayramda beslenme önerileri hazırladı.



Bakanlık, bazı kişilerin hala kendilerini oruç tutuyor zannederek, ihtiyaç duyulandan daha az yemek yeme, bazı kişilerin ise bayram süresince aşırı miktarda besin tüketme eğilimi içinde olduklarını vurguladı.



Bu nedenle bayram sırasında ve sonrasında bazı sindirim sistemi problemleri ortaya çıkabileceğini kaydeden Bakanlık, bunların en önemlisinin ise hazımsızlık ve mide problemleri olduğunu aktardı.



Bayramda özellikle hamur işi tatlı tüketiminin arttığını dikkat çeken Bakanlık, beslenme önerilerinde, "Bayramda birden bire aşırı yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Vatandaşlarımızın bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.



Bakanlığın, Ramazan bayramı ve sonrasında sağlıklı beslenme önerileri şöyle:



"Dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve 2 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalı.



Süt grubunda yer alan süt, yoğurt; et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinler her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmeli.



Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı.



Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmeli.



Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalı. Eğer tatlı tüketmek isteniyorsa enerjisi yüksek hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli.



Bayram süresince ve bayramdan sonra sıvı alımı artırılmalı, günde yaklaşık 1,5- 2 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmeli.



Ramazan ayı süresince oruç nedeniyle yaşanan kabızlık, hazımsızlık vb. bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi açısından mevsiminde bol sebze ve meyve tüketimi önemli. Yetişkin bireyler, imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermeli.



Şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon vb. kronik hastalıkları olan bireyler hastalıklarının gerektirdiği ve uyguladıkları diyetlerine bayram süresince de özen göstermeli, aşırıya kaçmamalı. Ayrıca, çocukların ve ergenlerin, sadece yüksek enerji içeren ancak besin değeri düşük olan şeker ve şekerli besinlerden uzak tutulmaları, bu tür besinlerin tüketiminden sonra diş temizliğine özen göstermeleri sağlanmalı.



Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli, bitki çaylarını tercih etmeli, günde 2 fincandan fazla kahve içmemeli.



Ramazan boyunca önerilen sahur yemekleri ramazan sonrası gece yemeği şeklinde sürdürülmemeli, gece öğününde meyve, yoğurt gibi besinler tercih edilmeli.



Bayramda misafirlere verilecek ikramları satın alırken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izinli olmasına, son kullanma tarihinin geçmemiş ve ambalajının bozulmamış olmasına dikkat edilmeli.



Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemekte, oruç nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkân sağlamakta. Bu nedenle, bayram süresince ve bayram sonrasında 'hayat tarzı aktiviteleri' olarak adlandırılan yürüyüş, bahçe işi ile uğraşma, araba yıkama, bisiklete binme, merdiven çıkma vb. gibi aktivitelerle aktif bir yaşama başlamaya karar verilerek düzenli fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmeli."