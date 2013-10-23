Bayramda yalnız bırakılarak ölen bebeğin babası hala bulunamadı

Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yaman, Gölcük'te annesi tarafından evde yalnız bırakılması sonucu ölen bebeğin biyolojik babasının halen tespit edilemediğini açıkladı.

Kimse almaya gelmiyor

Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, konuyla ilgili basın mensuplarınının sorusu üzerine, birinci derecede yakın akrabası sahiplenene kadar cesedin 15 gün süreyle hastane morgunda kalacağını belirtti.

Bebeğe sahip çıkan olmadığı takdirde defin işleminin Gölcük Belediyesince yapılacağını anlatan Yaman, şu ana kadar bebeğin birinci derecede bir yakını veya şüpheli kadının anne ve babasının herhangi bir müracaatlarının olmadığını söyledi.

Gizlilik kararı çıktı

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan haberlere ilişkin, "toplumun doğru bilgilendirilmesi, medyanın bilgi alma hakkı ve toplumu bilgilendirme ile soruşturmanın gizliliği, masumiyet karinesi ve kişilik haklarının korunması arasında bir denge sağlanmasının gerekmesi" nedeniyle basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğunu bildirdi.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin halen belli olmayıp bu konuda Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğine işaret eden Yaman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bebeğin 27 Ağustos 2013 tarihinde Göcük Necati Çelik Devlet Hatanesi'nde doğduğu, henüz nüfusa kaydedilmediği ve nesebi üzerinde yapılan araştırmada da halen bebeğin biyolojik babası tespit edilememiştir. Ayrıca, şüpheli anne dışında şerikliklerinin olup olmadığı konusunda çok yönlü soruşturmaya devam edilmektedir. Bu yönde de dosya için 'gizlilik' kararı alınmıştır. Soruşturmayla ilgili olarak gizilik kararı ile bu aşamada detaylı bilgiendirme yapılması yasa olarak mükmün değidir."

Soruşturma henüz bitmedi

Gölcük Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Ekim Pazar günü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine 2 aylık bir bebeğin ölü getirildiği bildirilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ifade eden Yaman, öncelikle bebek üzerinde yapılan ölü muayenesinde, "bebeğin açlık ve susuzluktan kaynaklı sıvı kaybı" nedeniyle öldüğü kanaatinin oluştuğunu kaydetti.

Yaman, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cesedin Kocaeli Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini vurgulayarak, "Bebek üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızla yapılan adli muayene, olay mahallinde yapılan keşif ve şüpheli annenin ifadeleri doğrutusunda ilk aşamada 'alt soyuna karşı ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan dolayı TCK 83. maddesi gereğince tutuklanması istemiyle Gölcük nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde sevk edimiş ve mahkemece tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.

Şüpheli hakkında linç girişiminde bulunuluyor

Yaman, bebeğin babasının, ancak mahkeme kararı ile DNA testi yaptırarak bunu ıspatlaması ve bebeğin babası olduğunu kabul etmesi halinde cesedi teslim alabileceğini vurgulayarak, şüpheli annenin, talep etmesi halinde soruşturmayı yürüten savcılığın izni ile bebeğin nereye defnedileceğine karar verebileceğini ve cenaze törenine katılabileceğini anlattı.

Yaman, basında çıkan haberlerin "masumiyet karinesi" açısından doğru olmadığını, şüpheli hakkında linç girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, kamuoyunu aydınlatmak açısından ilk defa basın açıklaması yaptığını belirtti.

Zanlının akli dengesiyle ilgili işlem yapılmadı

Zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığı konusunda herhangi adli işlemin yapılmadığını dile getiren Yaman, olayla ilgili basına yansıyan tutanaklarda geçen ifadelerinin tam olarak doğru olmadığını söyledi. Yaman, savcılık ve emniyet birimlerinin bu soruşturmayı tamamlamak için gece gündüz çalıştığını kaydetti.