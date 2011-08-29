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Yaşam

Bayramda yağmur sürprizi

Türkiye, bayrama yağışla giriyor. Doğu dışında tüm Anadolu'da sıcaklıklar düşecek ve yağmur yağacak.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye, bayrama yağışla giriyor. Doğu dışında tüm Anadolu'da sıcaklıklar düşecek ve yağmur yağacak.


Bayramın ilk günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kısa sürelerle yağışlı, doğuda bol güneşli havayla birlikte, sıcaklık 5 derece artacak. Bayramın 2. günü batıda güneş açacak, rüzgar zayıf, yağış Karadeniz'e ilerleyecek. Bayramın 3. günü Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de yağış bekleniyor.


İstanbul bayramın ilk günü kısa sürelerle yağmurlu olacak, sıcaklık 27 dereceye inecek. sonraki günler güneşli.


Ankara bayramın 1. ve 2. günü bulutlanacak, hafif yağış da bekleniyor. Sıcaklık 29 derece


İzmir'de de sık sık artan bulutlar bayramın birinci günü güneydeki ilçelere yağış bırakabilir. Sıcaklık 32 derece olacak



Bölge bölge hava durumu


Marmara'da 2 haftadır kuvvetli esen rüzgar hafifliyor. Bayramın ilk günü bölgede yağış var. Karayel sıcaklığı 3-4 derece düşürüyor. Haftanın geri kalanı güneşli geçecek.


İç Anadolu bu 2 gün bulutlanacak, her kentte olmasa da hafif yağış görülebilir. Bayramın son günü Konya, Niğde, Sivas boyunca sağanak yağış var.


Ege bulutlanıyor, sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Bodrum, Muğla, Denizli, Afyon, Kütahya boyunca yağış var. Ama bayramın 2. ve 3. günü hava açacak.


Akdeniz’in batısı bulutlanıyor. Antalya'da Kaş, Kalkan, Kemer yağış alacak. Kuzey Kıbrıs'ta da yağış olasılığı var. Güneydoğu'da bayram boyu sıcaklık daha da yükselecek.


Doğu Anadolu'da da sıcaklık bayramda daha yüksek, Erzurum 30 dereceye kadar çıkacak. Bayramın 2. günü Malatya çevresi yağışlı


Doğu Karadeniz ısınıyor. Trabzon ve Rize 30 derece. Bayramın ilk günü Bolu-Amasya arası, bayramın 2. günü ise Doğu Karadeniz yağışla serinleyecek.


(ntvmsnbc)

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