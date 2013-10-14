Bayramda yağmur geliyor

Türkiye genelinde bayramda sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak bayramın birinci günü doğuda sonrasında ise batıda yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince açık geçmesi beklenen havanın cuma günü yerini şiddetli sağanak yağışlara bırakması bekleniyor.

Bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu kesiminin kısa süreli sağanak yağışlı diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

15 ve 16 Ekim 2013 Salı ve Çarşamba (Bayramın 1. ve 2. günleri) yurtta yağış beklenmiyor. Doğu bölgelerimizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney, iç ve batı bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının ise 2 - 5 derece artması bekleniyor.

17 Ekim 2013 Perşembe (Bayramın 3. günü) yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’nin sağanak yağışlı, diğer bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığının batı bölgelerimizde değişmeyeceği, iç ve doğu bölgelerimizde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

18 Ekim 2013 Cuma (Bayramın 4. günü) yurdun batı bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Kurban bayramı süresince hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında güney, iç ve batı bölgelerde birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.