Bayramda yağış yok!

T24

Hava sıcaklığında yarın önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Arife günü doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak sıcaklıkların, bayramın ilk günü tüm yurtta 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.Tahminlere göre, yarın Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yağışlı olacak. Yağışlar yağmur ve sağanak, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.5 Kasım'a denk gelen arife günü, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Tokat, Ordu ve Niğde çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şırnak, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sisle hafif buzlanma ve don görülecek.Bayramın ilk günü olan 6 Kasım Pazar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.Bayramın ikinci günü olan 7 Kasım Pazartesi yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ardahan, Artvin, Hakkari ve Van çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyiyle Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don görülecek.Bayramın 3. günü olan 8 Kasım Salı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyiyle Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.Bayramın son günü 9 Kasım Çarşamba yurtta yağış beklenmiyor. Kuzey bölgeler parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olay görülecek.Yetkililer, yarın ve hafta sonu doğu bölgelerde görülecek kuvvetli yağışla arife ve bayram süresince iç ve doğu kesimlerde görülecek sis, buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.