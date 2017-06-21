Bayram'da uzun yola çıkacak sürücülere tavsiyler

Ramazan ve Kurban bayramlarında trafik kazası oranlarının normal zamanlara göre çok daha fazla meydana geldiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın sürücüleri uyardı. Apaydın, “Geçtiğimiz yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 135 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlarımız bayram seyahatlerini olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapmalı, karayollarında trafik kurallarına daha çok önem vermelidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmeli” dedi.

“Bayram dönemlerinde trafik kazaları artıyor”

Bayram dönemlerinde yaşanan trafik kazalarının normal dönemlere göre çok fazla olduğunu hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı. Kurban ve Ramazan bayramlarında meydana gelen trafik kazaları bilançosu maalesef artıyor. Normal zamanda günde ortalama 12 kişi hayatını kaybederken bu rakam bayramlarda 18-22 kişiye kadar çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

"Bayram seyahatleri toplu taşıma ile yapılmalı"

Vatandaşları bayram trafiğinde daha dikkatli olmaları için uyaran Apaydın şunları söyledi:

“Ramazan bayramının yaz aylarına gelmesiyle trafikte iki kat daha dikkatli olunmalıdır. Yağışlı ve sıcak havalara ülke genelinde dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda direksiyon hakimiyetine oldukça dikkat edilmelidir. Aşırı sıcak havalarda ise asfalt erimesi gibi durumlarla karşılaşılabilir ya da yol yapım çalışmalarına denk gelinebilir. Bayram seyahetleri olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapılmalıdır. Yolculuk esnasında en fazla iki saatte bir mola verilmelidir. Oruçluyken kan şekerinin düşmesinden dolayı refleksler zayıflayabiliyor. Bu sebeple 15 dakikalık bir mola belki de olası bir kazayı engeller. Şeker bayramınızı acı şekilde noktalayamayın. Trafik kurallarına uymak, aracın yazlık bakımlarını yaptırmak, emniyet kemeri takmak, uyarı levhalarını takip etmek gibi davranışlar bayramınızın acı kazalarla geçmesini engeller.”



