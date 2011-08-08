-BAYRAMDA ULAŞIM MÜJDESİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramında, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında vatandaşların yüzde 50 indirimli faydalanması kararını aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ergün Turan ile CHP Meclis Grup Başkanvekili Fahrettin Kayhan tarafından yazılı bir önerge verilerek, Ramazan Bayramı süresince İstanbulluların toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanması teklif edildi. Görüşülen önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda 30-31 Ağustos ve 1 Eylül günlerinde kutlanacak Ramazan Bayramında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ergün Turan'ın Meclis'e sunulan önergesinde, İstanbullulara bayram coşkusunu yaşatmak, akraba ve mezarlık ziyaretlerini yapmalarına imkan sağlamak için bayram boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasının uygun olacağı belirtilerek, ''Bu uygulama halkımız arasındaki birlik ve beraberliği, dostluğu pekiştirecektir. İndirim yüzde 50 olduğu için toplu taşıma araçlarını ziyaret dışı keyfi kullanmayı da önleyecektir'' görüşleri dile getirildi. Alınan karara göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsler ile metrobüs araçları, Şehir Hatları AŞ'ye ait şehir hatları vapurları ve Ulaşım AŞ'ye ait tramvay, hafif metro, metro ve füniküler, İstanbullulara Ramazan Bayramı boyunca 3 gün süreyle yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İETT, Otobüs AŞ ve Ulaşım AŞ'nin akaryakıt giderleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.