Bayramda tüm otoyol ve köprüler ücretsiz

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve boğaz köprülerinin ücretsiz olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Karara göre, vatandaşlar, 6 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 06.00'dan başlayarak 13 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanacak.



Ayrıca, belediyelerin 8 Aralık Pazartesi günü gece yarısından başlayarak 11 Aralık 2008 Perşembe günü saat 24.00'a kadar vatandaşların toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlandırabilmelerine olanak tanıyan karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.



