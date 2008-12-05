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Bayramda tüm otoyol ve köprüler ücretsiz

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve boğaz köprülerinin ücretsiz olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Aralık 2008 02:00

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve boğaz köprülerinin ücretsiz olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, vatandaşlar, 6 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 06.00'dan başlayarak 13 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca, belediyelerin 8 Aralık Pazartesi günü gece yarısından başlayarak 11 Aralık 2008 Perşembe günü saat 24.00'a kadar vatandaşların toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlandırabilmelerine olanak tanıyan karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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