-Bayramda trafik kazalarının önlenmesi için uyarılar EDİRNE (A.A) - 01.11.2011 - Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda trafikte yaşanması beklenen yoğunlukla ilgili olarak sürücüleri uyardı. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, yaptığı açıklamada, bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının başlıca sebebinin yoğun trafik akışı olduğunu belirtti. Güner, ''Çünkü yoğun trafikte çarpma riski daha da artıyor. Hızlı gitmek adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Hız kazanın şiddetini artırıyor, aracın kontrolünü kaybettiriyor, durma mesafesinin aşılmasına neden oluyor. Ülkemizde her ne kadar bölünmüş yolların yapımı artsa da iki yönlü trafiğin olduğu yollarda karşılaşmalar kazaları artırıyor. O yüzden seyir halinde sürücülerimiz yüzde 100 emin olmadan sollama yapmasın, hakikaten yol boşsa sollama yapsınlar. Yolların yoğun olacağı düşünülerek yakın takipten kaçınılması da hayati önem taşıyor'' dedi. -''Uykusuz ve yorgunken yola çıkmayın''- Bayramlarda sevdiklerine bir an önce ulaşmak isteyen sürücülerin çoğu zaman uykusuz ve yorgunken yola çıktığını ifade eden Güner, şöyle konuştu: ''Türkiye'de kazaların bir başka önemli nedeni de yorgunluk. Yorgunluğun içine alkol giriyor, uzun süre araç kullanma, uykusuzluk giriyor. Uykusuzluk bayramlarda daha çok görülüyor, bir an evvel ulaşacağı yere gitmek için uykusunu almadan yola çıkan sürücülerimizin sayısı oldukça fazla. Uykusuzluk büyük felaketlere yol açabilir. Yolun kilometre olarak uzunluğu ne olursa olsun uykunuzu alın ve 2 saatte bir mola verin. Araçtan inerek fazla elektriği toprağa verip kan dolaşımını normal seviyesine çıkarmak gerekir.'' Sürücünün cep telefonuyla konuşmasının da kazayı artıran faktörler arasında olduğunu kaydeden Güner, ''Kazaya neden olan bir başka faktör de cep telefonu. Sürücünün telefon kullanmaması gerekiyor. Araç içi kit de kullansa kulaklık da kullansa bir kere zihin dağılıyor. Dünya genelindeki istatistiklere baktığımızda cep telefonuyla konuşmak kaza riskini yüzde 25 artırıyor. Mecbursanız aracınızı yol kenarına çekin ve öyle konuşun'' dedi. Güner, gidilecek mesafenin uzunluğu veya kısalığına bakılmaksızın trafik kazalarında ölüm riskini azaltan emniyet kemerinin de mutlaka yolculuk sırasında takılması uyarısında bulundu. -''Bayramlarda araç yoğunluğu ortalama 6 kat artıyor''- Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Türkiye'de dini bayramlarda akraba ve yakınlarını görmek isteyen vatandaşların arife gününden itibaren özel araçları veya toplu ulaşım araçlarıyla yola çıktığını hatırlattı. Şehirlerarası karayollarında seyreden araç sayısının bayram tatili öncesi ve dönüşünde hızla arttığına dikkati çeken Memiş, ''Bayramlaşmak için memleketlerine giden vatandaşlarımız sebebiyle yollarda araç yoğunluğu ortalama 6 kat artıyor'' dedi. Türkiye'de 63 bin kilometre karayolu bulunduğunu belirten İhsan Memiş, trafik facialarının önlenmesi için havadan ve karadan sıkı denetimin yapılması gerektiğini söyledi. Memiş, bayram öncesi alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı: ''Emniyet Genel Müdürlüğü denetim için daha çok ekip görevlendirmeli, yollarımız daha çok radarla denetlenmeli. Emniyet ve jandarmanın elinde bulunan hava denetim araçlarının yanı sıra diğer kuruluşların hava araçları ile 81 ildeki tüm bölünmüş ve çok şeritli yollarda denetim yapılmalı. Bu uygulamada 63 bin kilometre olan karayollarımızın havadan ve karadan denetiminde her il ve ilçe için yol koordinasyon merkezi kurularak tüm karayolları izlenmeli. Sürücülerin daha düzenli ve minimum kayıpla bayramlaşmaya gidip dönmeleri sağlanmalıdır.'' Karayollarında yoğunluk ve doluluk envanteri çıkarılmasını isteyen Memiş, elde edilecek bilgi ve istatistiklerin gelecek bayramlar için kullanılabileceğini kaydetti.