Bayramda trafiğe çıkacaklar için dikkat!

Bayramda Mevlana molası

Trafik canavarı silahlanıyor



Bakan Atalay genelgesinde, uzun süreli bayram tatillerinde, trafik yoğunluğunun, özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günlerinde önemli oranlarda artış gösterdiğini ve yol kullanıcılarının gidecekleri yere biran önce ulaşma istekleri ile birlikte trafik kural ihlallerinin de yoğunlaştığını belirtti. Atalay, “27 Eylül–05 Ekim 2008 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince de karayollarımızda vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, duyarlı ve titiz davranılarak, mevcut trafik denetimlerine ek olarak karayollarımızda tedbirler alınacaktır” dedi. Genelgeye göre alınacak önlemler şöyle:-“Tatil süresince ekipler, şehiriçi ve bölge trafik kuruluşlarının büro hizmetlerinde görevli personel ile takviye edilip, karayolu güzergâhlarında özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri olan 26–27–28–29 Eylül ile 04–05 Ekim günlerinde ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilmesi sağlanacak; ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak, ekipler hava karardıktan sonra tepe lambalarını mutlaka yanar durumda bulunduracaklar.-Trafik hizmetlerinden sorumlu emniyet ve jandarma birim amirleri bayram tatilinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat güzergâhlarında bulunacak ve alınan tedbirleri uygulatıp, gerekli koordinasyonu sağlayacaklar.-Trafik personeli maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzim ve denetimi amacıyla görevlendirilecekler.-Bayram tatili süresince şehiriçi ve şehirlerarası yollarda görevlendirilen tüm motorize trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek.-Bayram öncesinde basın yayın kuruluşları kanalıyla, yol kullanıcılarına şehiriçi ve şehirlerarası yolculuklarında toplu taşım araçlarını kullanmaları ayrıca tatil süresince de trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerinin ikazlarına uymaları yönünde ulusal, bölgesel ve yerel duyuru ve yayınların yapılması sağlanacak.- Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takoğrafları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek, arıza ve eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacak. Ayrıca, karayolu güzergâhlarında da otobüs ve minibüsler üzerindeki denetimlere ağırlık verilecek.-Güzergâh üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir aksaklığın bulunup bulunmadığı, özellikle de aşınmış lastik kullanılıp kullanılmadığı, dış ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda gündüzleri de yakını gösteren ışıkların yakılması sağlanacak, far ayarı ve ışık donanımı bozuk araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (takoz, çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerini tamamlamaları sağlanacak.-Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek.-Özellikle gün batımı ve sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uyarılacak, araçlarından inmeleri ve gerekiyorsa güzergah üzerindeki trafik kuruluşlarımız da dahil olmak üzere, müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak.- Sürücü ve yolcuların ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanmasına yönelik denetimlere ağırlık verilecek, gerekli cezai işlemler uygulanmakla birlikte vatandaşlara emniyet kemeri kullanılmaması durumunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda eğitici nitelikte bilgilendirmelerde bulunulacak.-Video-kamera radarlı ekip araçları özellikle hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve başta hız ihlalleri olmak üzere hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi denetim konularına ağırlık verecekler.-Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini arttırmak amacıyla, trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az yüzde 10’u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek, bu personel kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı ve emniyet kemerini takmama gibi kural ihlallerinin tespitini yaparak, güzergâh üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce de gerekli cezai işlemler uygulanacak. Ayrıca bu denetim şekli ulusal ve yerel basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcılarına duyurulacak.-Denetimler Trafik Kontrolleri ve Şerit Daraltma Yöntemlerine İlişkin Yönerge esaslarına uygun olarak, yolda her türlü güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, kontrol noktasından önce yeterli mesafede ikaz ve işaretler konularak, bulunması halinde kontrol ceplerinde, bulunmaması durumunda ise yolu aniden daraltmaksızın ve akan trafiği tehlikeye düşürmeden yapılacak. Trafik kuralını ihlal nedeniyle kendisine ceza tatbik edilecek sürücüler, ekip otosuna kesinlikle gönderilmeyecek, ceza makbuzu kesilmesi, tutanak tutulması vb. işlemler durdurulan ve denetime tabi tutulan aracın yanında tamamlanacak.-Aynı güzergah üzerinde olup da birden fazla ilin sorumluluğunda olan önemli karayolu güzergahları ve geçitlerinde heyelan, yol çökmesi, yolda çalışma ve yağış gibi trafik akımını ve güvenliğini etkileyen durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanarak, araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler ivedilikle alınacak.-İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (TIR, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacak.-Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak. Ayrıca, 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacak.-Şehiriçi araç ve yaya trafik yoğunluğunun artacağı düşünülen 27 – 28 ve 29 Eylül günlerinde önemli kavşaklarda, çarşı merkezleri ile büyük alışveriş merkezleri civarında gerekli trafik tedbirleri planlanarak uygulanacak. Ayrıca, Arefe ve Bayram günlerinde vatandaşların yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar civarında da trafik düzenini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak.-Görevliler, kılık ve kıyafetleri ile ekip otolarının temiz, düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterecekler, sürücülere hitap ederken saygılı ve kararlı olacaklar, halkla ilişkileri zedeleyen polemik ve tartışmalara girmeyecekler.”