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Yaşam

Bayramda trafiğe 153 kurban

Yurt genelinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında, 153 kişi öldü, 769 kişi yaralandı.

15 Aralık 2008 02:00

Yurt genelinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 230 trafik kazasında, 153 kişi öldü, 769 kişi yaralandı.

Tatil öncesi yapılan tüm uyarılar ve alınan tedbirlere rağmen 9 günlük bayram tatilinin trafik kazası bilançosu ağır oldu. Bayram tatilinde en çok ölümlü trafik kazası, 24 kişiyle bayramın ikinci gününde meydana geldi. Söz konusu sürede en çok yaralanma ise 127 kişiyle arife günü oldu.

Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla 8 kişinin öldüğü, Bingöl-Elazığ kara yolunda 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı, Darende-Gürün kara yolunda 1 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı, Samsun’dan Terme yönüne giden yolcu minibüsünün devrilmesiyle 28 kişinin yaralandığı ve Mersin’de lastiği patlayan TIR’ın dorsesine tarım işçisi taşıyan midibüsün çarpmasıyla 25 kişinin yaralandığı kaza, ölü ve yaralı sayılarındaki fazlalıkla dikkati çekti.

 

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